Кримський міст - Росія стягує до переправи захисні баржі

Кримський міст. Фото: AP

Росіяни стягнули близько 30 барж до Кримського мосту, щоб захистити переправ від українських дронів. Однак, це не вплине на виконання основного завдання Збройних сил Україна.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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Братчук зазначив, що такі баржі дещо зможуть вплинути на маневровість українських морських дронів, але не можуть вплинути на виконання основного завдання.

"Цей міст буде зруйнований згідно з чинним українським законодавством. Це реалії, з якими ворогу доведеться не просто змиритися, він з ними зіштовхнеться. Коли? Ми говоримо, що настане "година Ч", яка пролунає для наших дронів або для інших засобів вогневого ураження і міст буде зруйновано", — наголосив він.

Речник Української добровольчої армії "Південь" також зазначив, що росіяни намагаються вдосконалювати систему оборони, адже розуміють, що не можуть захистити свої системи протиповітряної оборони, які активно знищуються і в тимчасово окупованому Криму і на території РФ.

За його словами, саме тому ворог намагається максимально убезпечити себе з моря та повітря тими засобами як в нього є. Але це лише тимчасове явище.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

Також ми писали, що Братчук назвав умови для знищення Кримського моста. За його словами, це відбудеться тоді, коли у цьому буде політична необхідність і накопичений ресурс.