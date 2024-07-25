Крымский мост - Россия стягивает к переправе защитные баржи

Крымский мост. Фото: AP

Россияне стянули около 30 барж к Крымскому мосту, чтобы защитить переправы от украинских дронов. Однако это не повлияет на выполнение основной задачи Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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Братчук отметил, что такие баржи несколько смогут повлиять на маневренность украинских морских дронов, но не могут повлиять на выполнение основной задачи.

"Этот мост будет разрушен согласно действующему украинскому законодательству. Это реалии, с которыми врагу придется не просто смириться, он с ними столкнется. Когда? Мы говорим, что наступит "час Ч", который прозвучит для наших дронов или для других средств огневого поражения и мост будет разрушен", — подчеркнул он.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" также отметил, что россияне пытаются совершенствовать систему обороны, ведь понимают, что не могут защитить свои системы противовоздушной обороны, которые активно уничтожаются и во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.

По его словам, именно поэтому враг пытается максимально обезопасить себя с моря и воздуха теми средствами, как у него есть. Но это только временное явление.

Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.

Также мы писали, что Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста. По его словам, это произойдет, когда в этом будет политическая необходимость и накопленный ресурс.