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Чи впаде цьогоріч Кримський міст — Буданов розкрив плани

13 липня 2024 17:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кримський міст може впасти у 2024 році — Буданов розповів деталі
Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

Про це в інтерв'ю виданню New Voice розповів керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Керівник української розвідки зазначив, що тимчасово окупований Крим тепер для росіян більше не "непотопляємий авіаносець", а незручна територія.

"Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі", — сказав Буданов.

Він додав, знищення мосту має більш вагоме значення, ніж удар по залізниці вздовж узбережжя Азовського моря.

"Для мене однозначно міст. Це символ, це свідомість, це набагато глибше і важливіше, ніж знищення навіть якогось ешелону, 60 вагонів техніки в повному складі. Цієї техніки тисячі, а міст один", — наголосив очельник ГУР.

Буданов підкреслив, що розвідники виконують свої плани щодо Кримського мосту, проте чи впаде він цього року — це питання до Міноборони.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що існує ризик посилення наступу російських загарбників на півночі. При цьому Буданов нагадав, що наступ росіян з півночі вже відбувається.

Також він розповів про замахи на президента Росії Володимира Путіна. Російського диктатора намагалися вбити кілька разів, але спроби були невдалими. 

війна розвідка Крим Україна Кримський міст Кирило Буданов окупація війна в Україні Росія

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