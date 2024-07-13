Кримський міст може впасти у 2024 році — Буданов розповів деталі

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

Про це в інтерв'ю виданню New Voice розповів керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Керівник української розвідки зазначив, що тимчасово окупований Крим тепер для росіян більше не "непотопляємий авіаносець", а незручна територія.

"Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі", — сказав Буданов.

Він додав, знищення мосту має більш вагоме значення, ніж удар по залізниці вздовж узбережжя Азовського моря.

"Для мене однозначно міст. Це символ, це свідомість, це набагато глибше і важливіше, ніж знищення навіть якогось ешелону, 60 вагонів техніки в повному складі. Цієї техніки тисячі, а міст один", — наголосив очельник ГУР.

Буданов підкреслив, що розвідники виконують свої плани щодо Кримського мосту, проте чи впаде він цього року — це питання до Міноборони.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що існує ризик посилення наступу російських загарбників на півночі. При цьому Буданов нагадав, що наступ росіян з півночі вже відбувається.

Також він розповів про замахи на президента Росії Володимира Путіна. Російського диктатора намагалися вбити кілька разів, але спроби були невдалими.