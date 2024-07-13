Крымский мост может упасть в 2024 году - Буданов рассказал детали

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.

Об этом в интервью изданию New Voice рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Руководитель украинской разведки отметил, что временно оккупированный Крым теперь для россиян больше не "непотопляемый авианосец", а неудобная территория.

"Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше", — сказал Буданов.

Он добавил, что уничтожение моста имеет более весомое значение, чем удар по железной дороге вдоль побережья Азовского моря.

"Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один", — подчеркнул глава ГУР.

Буданов подчеркнул, что разведчики выполняют свои планы по Крымскому мосту, однако упадет ли он в этом году — это вопрос к Минобороны.

Напомним, в этом же интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на север.

Также он рассказал о покушениях на президента России Владимира Путина. Российского диктатора хотели убить несколько раз, но попытки были неудачными.