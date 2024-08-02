В ГУР отметили, что Керченский мост может быть разрушен в ближайшие месяцы

Буданов заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшее время
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал вероятность уничтожения Керченского моста. По его словам, есть шансы, что мост может быть разрушен в ближайшие месяцы.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона в пятницу, 2 августа.
Когда уничтожат Крымский мост
"Все работают как над дальними ударами, так и над вопросом уничтожения Керченского моста. Это требует комплексного подхода, но работа продолжается", — заявил Буданов.
Отвечая на вопрос о возможности уничтожения Крымского моста в ближайшие месяцы, руководитель украинской разведки отметил: "Шансы есть".
Ранее Буданов заявлял, что Крымский мост является более приоритетной целью уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря.
Известно, что россияне стащили около 30 барж к Крымскому мосту, чтобы защитить переправы от украинских дронов. Однако это не повлияет на выполнение основной задачи Вооруженных сил Украины.
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