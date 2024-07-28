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Буданов назвав причину, чому війна в Україні точно закінчиться

28 липня 2024 17:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Кирило Буданов висловився про закінчення війни в Україні
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.

Про це Кирило Буданов сказав на зустрічі з випускниками Київської Школи Економіки, які здобули ступінь магістрів у неділю, 28 липня.

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Буданов зазначив, що наразі в Україні розв'язуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії держави та людства загалом.

"Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні", — сказав він.

За його словами, будь-який рух вперед зустрічає опір. Він вважає, що це є нормально.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте — ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні — тільки номером один", — додав Буданов.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. Ця конструкція має бути зруйнована.

Також Буданов заявив, що існує ризик посилення наступу російських загарбників на півночі. При цьому очільник розвідки нагадав, що наступ росіян з півночі вже відбувається.

війна українці Україна окупанти Кирило Буданов ГУР

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