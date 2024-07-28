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Буданов назвал причину, почему война в Украине точно закончится

28 июля 2024 17:44
Виктория Козырь - редактор
Кирилл Буданов высказался об окончании войны в Украине
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс закономерен.

Об этом Кирилл Буданов сказал на встрече с выпускниками Киевской Школы Экономики, получившими степень магистров в воскресенье, 28 июля.

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Буданов отметил, что в настоящее время в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

"Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами встанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные", — сказал он.

По его словам, любое движение вперед встречает сопротивление. Он считает, что это нормально.

"Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните — вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть "не хуже чем кто-то", или "на уровне с ведущими", нет — только номером один", — добавил Буданов.

Напомним, Буданов заявил, что Крымский мост является более приоритетной целью для уничтожения, чем железная дорога вдоль временно оккупированного побережья Азовского моря. Эта конструкция должна быть разрушена.

Также Буданов заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на север. При этом глава разведки напомнил, что наступление россиян с севера уже происходит.

война украинцы Украина оккупанты Кирилл Буданов ГУР

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