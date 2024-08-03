Буданов объяснил, почему Украина не может уничтожить энергосистему России

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил, будет ли Украина бить по энергосистеме России в ответ. По его словам, все эти узлы очень сильно защищены.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "ТСН".

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По словам Буданова, в Украине пытаются хорошо защитить энергосистему, однако такие меры происходят и в России. Оккупанты решили нарастить системы противовоздушной обороны, ведь у них для этого возможности гораздо больше.

"Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет. Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально", — добавил начальник ГУР.