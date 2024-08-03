Буданов объяснил, почему Украина не может уничтожить энергосистему России

Буданов ответил, способна ли Украина полностью уничтожить энергосистему России
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ответил, будет ли Украина бить по энергосистеме России в ответ. По его словам, все эти узлы очень сильно защищены.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "ТСН".
Удары по энергосистемам
По словам Буданова, в Украине пытаются хорошо защитить энергосистему, однако такие меры происходят и в России. Оккупанты решили нарастить системы противовоздушной обороны, ведь у них для этого возможности гораздо больше.
"Поэтому, сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немножко, пожалуй, некорректно будет. Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально", — добавил начальник ГУР.
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