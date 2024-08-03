Атака на склад ГСМ в Ростовской области — чем атаковало ГУР

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны поразило склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов России в Ростовской области. Известно, что разведчики использовали беспилотники.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в ГУР в субботу, 3 августа.

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Источник сообщил, что склад вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений оккупантов, которые дислоцируются на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Поражение произошло с помощью 15 беспилотников Obsidian.

Российские СМИ сообщают, что в целом было атаковано несколько резервуаров из ГСМ. В результате атаки произошел пожар, который до сих пор не ликвидирован.

"Несмотря на вполне мирное название — "Атлас", это — военный объект, который обеспечивает группировку врага. Поэтому, какой "Атлас", такой и уикенд, с ГУРкитом и другими спецэффектами. Дальше будет", — добавил источник.