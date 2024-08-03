Беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области

Пожар на нефтебазе в России. Фото архивное: росСМИ

Беспилотники атаковали Белгородскую область в ночь на субботу, 3 августа. Под ударом оказалась нефтебаза на территории Губкинского городского округа.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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По словам Гладкова, в результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров.

"Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", — добавил он.

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Российские нефтебазы под ударами БпЛА

В ночь на 3 августа взрывы раздавались также в Ростовской области. Известно, что беспилотники атаковали резервуары с топливом. В результате этого произошло возгорание.

Всего регион атаковали 55 беспилотников. Информации о пострадавших нет.

Также беспилотники атаковали военный аэродром армии России в Морозовске Ростовской области. На месте удара произошел пожар.