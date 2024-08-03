Безпілотники атакували нафтобазу в Бєлгородській області

Пожежа на нафтобазі у Росії. Фото архівне: росЗМІ

Безпілотники атакували Бєлгородську область в ніч на суботу, 3 серпня. Під ударом опинилася нафтобаза на території Губкінського міського округу.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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За словами Гладкова, внаслідок атаки сталося загоряння одного з резервуарів.

"Пожежні розрахунки оперативно ліквідували загоряння. Постраждалих немає", — додав він.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Російські нафтобази під ударами БпЛА

У ніч проти 3 серпня вибухи лунали також у Ростовській області. Відомо, що безпілотники атакували резервуари з паливом. Внаслідок цього сталося загоряння.

Загалом регіон атакували 55 безпілотників. Інформації про постраждалих немає.

Також безпілотники атакували військовий аеродром армії Росії у Морозовську Ростовської області. На місці удару сталася пожежа.