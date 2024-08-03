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У Вінницькій області прогриміла низка вибухів — є влучення

3 серпня 2024 04:45
Чекарьова Марія - редактор
Вибухи у Вінницькій області вночі 3 серня — окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: pik.net.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали у Вінницькій області вночі в суботу, 3 серпня. Регіон опинився під атакою ударних БпЛА.

Як повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, в області є влучення в об'єкт інфраструктури.

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Скриншот повідомлення Наталі Заболотної

Що відомо про вибухи у Вінницької області вночі 3 серпня

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 01:46. Перед цим військові повідомляли, що БпЛА в Миколаївській області курсують у північно-західному напрямку, тому є загроза для Вінницької та Черкаської областей.

Уночі 3 серпня Вінницьку область атакували "Шахеди"
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:19 стало відомо, що ударні БпЛА летять територією Вінницької області в північно-західному напрямку, тому є загроза для Хмельницької області.

Уночі 3 серпня Вінницьку область атакували ударні БпЛА
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За даними кореспондентів Суспільного, у період із 02:46 до 03:07 в області чотири рази лунали вибухи.

Вибухи у Вінницькій області вночі 3 серпня
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Суспільне Вінниця"

Представниця ОВА Заболотна зазначила, що після влучення на місці працюють ДСНС. Більш детальної інформації щодо цієї атаки наразі немає.

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