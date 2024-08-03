Вибухи у Вінницькій області вночі 3 серня — окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури

У Вінницькій області прогриміла низка вибухів — є влучення
Вибухи пролунали у Вінницькій області вночі в суботу, 3 серпня. Регіон опинився під атакою ударних БпЛА.
Як повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, в області є влучення в об'єкт інфраструктури.
Що відомо про вибухи у Вінницької області вночі 3 серпня
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 01:46. Перед цим військові повідомляли, що БпЛА в Миколаївській області курсують у північно-західному напрямку, тому є загроза для Вінницької та Черкаської областей.
О 02:19 стало відомо, що ударні БпЛА летять територією Вінницької області в північно-західному напрямку, тому є загроза для Хмельницької області.
За даними кореспондентів Суспільного, у період із 02:46 до 03:07 в області чотири рази лунали вибухи.
Представниця ОВА Заболотна зазначила, що після влучення на місці працюють ДСНС. Більш детальної інформації щодо цієї атаки наразі немає.
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