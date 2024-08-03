Повітряна тривога в Україні вночі 3 серпня — які області під загрозою обстрілу

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в суботу 3 серпня, оголосили в 13 областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Вінницька, Черкаська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська та Донецька області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛА, балістики та активність тактичної авіації.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 04:10 3 серпня

Новина доповнюється