Воздушная тревога в Украине ночью 3 августа — какие области под угрозой обстрела

Воздушная тревога

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в субботу 3 августа, объявили в 13 областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Донецкая области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА, баллистики и активности тактической авиации.

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