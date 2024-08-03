Воздушная тревога в Украине ночью 3 августа — какие области под угрозой обстрела

Угроза БпЛА, авиации и баллистики — какие области Украины в опасности
3 августа 2024 04:03
Воздушная тревога
Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в субботу 3 августа, объявили в 13 областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Донецкая области.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА, баллистики и активности тактической авиации.
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