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Угроза баллистического удара — какие области Украине оказались в опасности

2 августа 2024 01:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 2 августа — какие области в опасности
Ракета в небе. Фото иллюстративное: УНІАН
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас ночью, в пятницу, 2 августа, объявили в трех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

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Воздушная тревога в Украине ночью 2 августа
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:30 2 августа

Что известно о воздушной тревоге ночью 2 августа

Воздушная тревога в Херсонской области длится с 23:49 1 августа, а в Николаевской и Одесской областях ее объявили в период с 00:25 до 00:27 2 августа.

"Внимание! Угроза применения баллистики с юга!" — предостерегли в Воздушных Силах ВС Украины.

Угроза баллистики в Украине ночью 2 августа
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

"Угроза баллистики с Крыма", — написал в своем Telegram-канале городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Угроза баллистики с Крыма ночью 2 августа
Скриншот сообщения Геннадия Труханова

Через несколько минут после объявления тревоги спикер УДА "Юг" Сергей Братчук сообщил, что в Крыму громко.

В Крыму ночью 2 августа работала ПВО
Скриншот сообщения Сергея Братчука

Вероятно, именно из-за работы ПВО на территории оккупированного полуострова объявили тревогу в южных областях Украины.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Проскудин заявил, что в пятницу, 2 августа, россияне могут обстрелять населенные пункты, расположенные вдоль Днепра, в том числе Херсон. По его мнению, такое может произойти, потому что в этот день захватчики будут отмечать День ВДВ.

Также мы сообщали, что утром в четверг, 1 августа, российские оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области. В результате этих атак есть двое погибших и раненые. Среди травмированных 10-летний мальчик.

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