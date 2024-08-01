Прокудін попередив, що завтра росіяни можуть обстріляти населені пункти вздовж Дніпра

Ракета в небі. Фото: Deposutphotos

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у п'ятницю, 2 серпня, існує ймовірність масованих обстрілів населених пунктів, розташованих вздовж Дніпра, зокрема й Херсона. Це пов'язано з Днем ВДВ у Росії.

Про це він розповів у Telegram у четвер, 1 серпня.

Читайте також:

Прокудін попередив про небезпеку

"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують день вдв. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки", — заявив Прокудін.

Він закликав мешканців Херсонської області, за можливості, в цей день залишатися вдома. Він додав, що краще уникати пересування вулицями без нагальної потреби і не відвідувати людні місця.

"У разі обстрілів, пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття. Бережіть себе", — зазначив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що вранці 31 липня у передмісті Херсона лунали вибухи — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега.

У четвер, 1 серпня, Прокудін заявив, що російська окупаційна армія упродовж минулої доби атакувала близько 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще десять отримали поранення.