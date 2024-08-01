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Завтра можливі масштабні обстріли населених пунктів вздовж річки Дніпро, — Херсонська ОВА

1 серпня 2024 21:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прокудін попередив, що завтра росіяни можуть обстріляти населені пункти вздовж Дніпра
Ракета в небі. Фото: Deposutphotos
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у п'ятницю, 2 серпня, існує ймовірність масованих обстрілів населених пунктів, розташованих вздовж Дніпра, зокрема й Херсона. Це пов'язано з Днем ВДВ у Росії.

Про це він розповів у  Telegram у четвер, 1 серпня.

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"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують день вдв. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки", — заявив Прокудін.

Він закликав мешканців Херсонської області, за можливості, в цей день залишатися вдома. Він додав, що краще уникати пересування вулицями без нагальної потреби і не відвідувати людні місця.

"У разі обстрілів, пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття. Бережіть себе", — зазначив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що вранці 31 липня у передмісті Херсона лунали вибухи — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. 

У четвер, 1 серпня, Прокудін заявив, що російська окупаційна армія упродовж минулої доби атакувала близько 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

війна Херсон обстріли Херсонська область війна в Україні Олександр Прокудін

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