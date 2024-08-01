Прокудин предупредил, что завтра россияне могут обстрелять населенные пункты вдоль Днепра

Ракета в небе. Фото: Deposutphotos

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в пятницу, 2 августа, существует вероятность массированных обстрелов населенных пунктов, расположенных вдоль Днепра, в том числе и Херсона. Это связано с Днем ВДВ в России.

Об этом он рассказал в Telegram в четверг, 1 августа.

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"В этот день россияне, помешанные на символизме, празднуют день вдв. Поэтому вероятны враждебные террористические атаки", — заявил Прокудин.

Он призвал жителей Херсонской области по возможности в этот день оставаться дома. Он добавил, что лучше избегать передвижения по улицам без необходимости и не посещать людные места.

"В случае обстрелов, пройдите в ближайшее хранилище или уличное укрытие. Берегите себя", — отметил глава Херсонской ОВА.

Напомним, что утром 31 июля в пригороде Херсона раздавались взрывы — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега.

В четверг, 1 августа, Прокудин заявил, что российская оккупационная армия за прошедшие сутки атаковала около 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще десять получили ранения.