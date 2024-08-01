Обстріли Херсонської області 31 липня — Прокудін розкрив деталі

Наслідки удару по Херсонській області. Архівне фото: t.me/olexandrprokudin

Російська окупаційна армія упродовж минулої доби атакувала близько 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, 1 серпня, в Telegram.

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Прокудін розповів, що упродовж минулої доби під вогнем окупантів та авіаударами опинились:

Білозерка,

Кізомис,

Велетенське,

Берегове,

Станіслав,

Широка Балка,

Олександрівка,

Антонівка,

Садове,

Берислав,

Червоний Маяк,

П'ятихатки,

Львове,

Високопілля,

Михайлівка,

Нова Кам'янка,

Червоний Яр,

Гаврилівка,

Петропавлівка,

місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі", — додав очільник ОВА.

Через обстріли загарбників одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

Окрім того, Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили два "шахеди" над Херсонською областю.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, окупанти з вечора 31 липня до ранку 1 серпня атакували Дніпропетровську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, також зруйновані будинки та три підприємства.

Крім того, упродовж останньої доби російські загарбники атакували десять населених пунктів Запорізької області. Одна людина отримала поранення.

А сьогодні вночі, 1 серпня, вибухи лунали у Києві. На регіон здійснювалась чергова атака Росії. Працювала ППО.