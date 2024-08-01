Обстріли Дніпропетровської області 1 серпня — які наслідки

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти з вечора 31 липня до ранку 1 серпня атакували Дніпропетровську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, також зруйновані будинки та три підприємства.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

Лукашук розповів, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили у Дніпропетровській області ворожий "шахед".

Крім того, з вечора і до ранку ворог не припиняв атаки по Нікопольщині. Били з артилерії, "градами" та дронами-камікадзе.

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 4

"Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам", — додав Лисак.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена інфраструктура. Зокрема, три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава. Вогонь приборкали.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня у Києві пролунали вибухи внаслідок збиття ударних безпілотників. На регіон здійснювалась чергова атака Росії.

Крім того, упродовж останньої доби російські загарбники атакували десять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.