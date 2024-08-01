Обстрелы Днепропетровской области 1 августа — какие последствия

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты с вечера 31 июля до утра 1 августа атаковали Днепропетровскую область разным типом вооружения. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, также разрушены дома и три предприятия.

Об этом сообщили начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Лукашук рассказал, что этой ночью силы противовоздушной обороны сбили в Днепропетровской области вражеский "шахед".

Кроме того, с вечера и до утра враг не прекращал атаку по Никопольщине. Били из артиллерии, "градами" и дронами-камикадзе.

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/4 ​ 4

"Досталось Никополю, Красногригоревской, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам", — добавил Лысак.

В результате вражеских обстрелов повреждена инфраструктура. В частности, три предприятия, частный дом, хозяйственное сооружение, неэксплуатируемое здание, линия электропередач. Возникли два пожара, горела сухая трава. Огонь потушили.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, в ночь на 1 августа в Киеве раздались взрывы в результате сбития ударных беспилотников. На регион производилась очередная атака России.

Кроме того, за последние сутки российские захватчики атаковали десять населенных пунктов Запорожской области. Один человек получил ранение.