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Запорізька область знову під ворожим вогнем — наслідки обстрілів за добу

1 серпня 2024 08:02
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Обстріли Запорізької області 31 липня — які наслідки
Наслідки обстрілів у Запорізькій області. Фото: ОВА
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Протягом минулої доби, 31 липня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 1 серпня.

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Одна людина дістала поранення внаслідок російської атаки по Запорізькому району.

Загалом російська армія завдала 408 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • два авіаційних — по Лобковому;
  • п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Малинівці та Роботиному;
  • 225 разів безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку;
  • 176 разів із артилерії обстріляла території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло щонайменше сім повідомлень про руйнування житла.

Нагадаємо, що Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників близько 01:10 1 серпня. Таким чином повітряна тривога почала ширить країною об 01:30.

Також тривогу оголошували й раніше через загрозу застосування балістики. Небезпеку оголосили ввечері 31 липня, вона поширилась на половину території країни.

Додамо, що ввечері 31 липня лунали вибухи в Дніпрі внаслідок атаки балістикою.

російські війська Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров війна в Україні

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