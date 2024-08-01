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Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

1 августа 2024 08:02
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обстрелы Запорожской области 31 июля - какие последствия
Последствия обстрела в Запорожской области. Фото: ОВА
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За прошедшие сутки, 31 июля, российские военные атаковали десять населенных пунктов Запорожской области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в четверг, 1 августа.

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Один человек получил ранения в результате российской атаки по Запорожскому району.

В общей сложности российская армия нанесла 408 ударов по городам и селам Запорожской области:

  • два авиационных - по Лобковому;
  • пять раз применила РСЗО по Малой Токмачке, Малиновке и Роботиному;
  • 225 раз беспилотниками разной модификации атаковала Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку;
  • 176 раз из артиллерии обстреляла территории Беленького, Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило не менее семи сообщений о разрушении жилья.

Напомним, что Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников около 1:10 1 августа. Таким образом воздушная тревога начала распространяться по стране в 01:30.

Также тревогу объявляли и раньше из - за угрозы применения баллистики. Опасность была объявлена вечером 31 июля, она распространилась на половину территории страны.

Добавим, что вечером 31 июля раздавались взрывы в Днепре в результате атаки баллистики.

российские войска Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров война в Украине

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