Обстрелы Запорожской области 31 июля - какие последствия

Последствия обстрела в Запорожской области. Фото: ОВА

За прошедшие сутки, 31 июля, российские военные атаковали десять населенных пунктов Запорожской области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в четверг, 1 августа.

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Один человек получил ранения в результате российской атаки по Запорожскому району.

В общей сложности российская армия нанесла 408 ударов по городам и селам Запорожской области:

два авиационных - по Лобковому;

пять раз применила РСЗО по Малой Токмачке, Малиновке и Роботиному;

225 раз беспилотниками разной модификации атаковала Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку;

176 раз из артиллерии обстреляла территории Беленького, Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило не менее семи сообщений о разрушении жилья.

Напомним, что Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников около 1:10 1 августа. Таким образом воздушная тревога начала распространяться по стране в 01:30.

Также тревогу объявляли и раньше из - за угрозы применения баллистики. Опасность была объявлена вечером 31 июля, она распространилась на половину территории страны.

Добавим, что вечером 31 июля раздавались взрывы в Днепре в результате атаки баллистики.