Обстріли Запорізької області 30 липня — наслідки атаки

Наслідки руйнувань у Запорізькій області. Фото: ОВА

Протягом минулої доби, 30 липня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 31 липня.

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Загалом армія РФ завдала 395 ударів по містах та селах Запорізької області:

чотири авіаційні — по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці та Омельнику;

чотири рази застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Новоданилівці;

208 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку;

179 разів із артилерії обстріляла території Степногірська, Малих Щербаків, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Омельника та Зеленого Гаю.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, у Києві та на підступах до столиці у ніч проти 31 липня сили протиповітряної оборони ліквідували понад три десятки безпілотників. Ця російська атака ударних безпілотників на Україну стала однією з наймасовіших за всю війну.