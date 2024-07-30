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Загарбники влучили ракетою по Запоріжжю — наслідки обстрілів

30 липня 2024 09:42
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Обстріли в Запорізькій області 29 липня — які наслідки
Наслідки обстрілів у Запорізькій області. Фото: ОВА
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Впродовж доби росіяни 440 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 30 липня.

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Минулої доби російська армія вдарила ракетою по Запоріжжю, а також завдала авіаційних ударів по Кам’янському та Лобковому.

Крім того, 260 безпілотників різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

Окупанти дев’ять разів накрили з реактивних систем залпового вогню Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку.

Ворог здійснив 168 артилерійських обстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Також надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, окупанти залишили мешканців Енергодара Запорізької області без електроенергії, води, мобільного зв'язку та інтернету. Вони навіть не можуть придбати ліки та продукти.

Раніше ми повідомляли, що росіяни за останню добу вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.

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