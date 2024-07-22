Енергодар під окупацією — мешканці залишилися без електроенергії, води та медикаментів

Енергодар під час російської окупації. Фото: росЗМІ

Російські окупанти залишили мешканців Енергодара Запорізької області без електроенергії, води, мобільного зв'язку та інтернету. Вони навіть не можуть придбати ліки та продукти.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram у понеділок, 22 липня.

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За словами Орлова, окупаційна влада міста в інформаційному просторі намагається створити видимість того, як дбає про людей, однак насправді все по-іншому.

"І це вже яскраво відображається навіть в чатах місцевих соцмереж, де люди, які залишаються в Енергодарі, пишуть, що вони думають про роботу такої "влади" і взагалі ситуацію", — розповів він.

Мер Енергодара повідомив, що минулого тижня мешканці декілька діб поспіль залишались без води, світла та навіть мобільного та інтернет-звʼязку. Внаслідок цього повноцінно не працювали місцеві магазини, заклади та установи. Через перебої з живленням виникли численні проблеми з поставками та зберіганням товарів. Орлов зазначив, що деякі магазини перейшли на короткий робочий день, а інші не відкривались взагалі.

За його словами, практично всі торгові об'єкти почали самостійно встановлювати автономні генератори. Заклади громадського харчування ставлять мангали прямо від відкритим небом, порушуючи всі санітарні норми та ставлячи під загрозу здоров'я відвідувачів.

"Через регулярні відключення світла виникли суттєві складнощі із постачанням та правильним зберіганням товарів першої необхідності. Зокрема, і це найважливіше, медикаментів. В умовах сильної спеки та блекаутів знайти в Енергодарі відкриту аптеку — завдання непросте. А ті, які ще працювали, залишилися без поставок та суттєво скоротили графіки роботи", — розповів Орлов.

Під час відключення світла люди можуть розрахуватися лише готівкою, адже оплата картками неможлива. Через окупацію в місті залишилися лише банкомати російських банків.

"Але і вони під час перебоїв з живленням не працюють. Як результат — мешканці не можуть зняти готівку, розрахуватися в магазинах та аптеках, щоб купити продукти та ліки. Вже самі пропагандисти публічно звертаються до власників банківських установ з вимогою "вирішити питання негайно, бо ж скільки ж може це тривати", — наголосив мер міста.

Такі умови життя викликають помітне незадоволення навіть серед місцевих колаборантів.

Допис Орлова. Фото: скриншот

Допис Орлова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.

Також у Росії у місті Липецьк було підпалено склад волонтерської організації "ZOV відважних сердець". Організація надає "гуманітарну допомогу" для армії противника.