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Оккупанты оставили жителей Энергодара без света, воды и связи — что сейчас происходит в городе

22 июля 2024 17:43
Виктория Козырь - редактор
Энергодар под оккупацией — жители остались без электроэнергии, воды и медикаментов
Энергодар во время российской оккупации. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты оставили жителей Энергодара Запорожской области без электроэнергии, воды, мобильной связи и интернета. Они даже не могут приобрести лекарства и продукты.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram в понедельник, 22 июля.

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По словам Орлова, оккупационные власти города в информационном пространстве пытаются создать видимость того, как заботятся о людях, однако на самом деле все по-другому. 

"И это уже ярко отображается даже в чатах местных соцсетей, где люди, которые остаются в Энергодаре, пишут, что они думают о работе такой "власти" и вообще ситуации", — рассказал он.

Мэр Энергодара сообщил, что на прошлой неделе жители несколько суток подряд оставались без воды, света и даже мобильной и интернет-связи. В результате этого полноценно не работали местные магазины, заведения и учреждения. Из-за перебоев с питанием возникли многочисленные проблемы с поставками и хранением товаров. Орлов отметил, что некоторые магазины перешли на короткий рабочий день, а другие не открывались вообще. 

По его словам, практически все торговые объекты начали самостоятельно устанавливать автономные генераторы. Заведения общественного питания ставят мангалы прямо от открытым небом, нарушая все санитарные нормы и ставя под угрозу здоровье посетителей.

"Из-за регулярных отключений света возникли существенные сложности с поставками и правильным хранением товаров первой необходимости. В частности, и это самое важное, медикаментов. В условиях сильной жары и блэкаутов найти в Энергодаре открытую аптеку — задача непростая. А те, которые еще работали, остались без поставок и существенно сократили графики работы", — рассказал Орлов.

При отключении света люди могут рассчитаться только наличными, ведь оплата картами невозможна. Из-за оккупации в городе остались только банкоматы российских банков.

"Но и они во время перебоев с питанием не работают. Как результат — жители не могут снять наличные, рассчитаться в магазинах и аптеках, чтобы купить продукты и лекарства. Уже сами пропагандисты публично обращаются к владельцам банковских учреждений с требованием "решить вопрос немедленно, потому что сколько же может это продолжаться", — подчеркнул мэр города.

Такие условия жизни вызывают заметное недовольство даже среди местных коллаборантов.

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Пост Орлова. Фото: скриншот
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Пост Орлова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общем россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.

Также в России в городе Липецке был подожжен склад волонтерской организации "ZOV отважных сердец". Организация оказывает "гуманитарную помощь" для армии противника.

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