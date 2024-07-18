Окупанти стягують війська до Запорізької області — Андрющенко назвав причину

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти знову концентруються на Запорізькій області. Вони стягують війська, ймовірно, для нової хвилі наступу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко для "Еспресо" у четвер, 18 липня.

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Нова хвиля наступу окупантів

"Дивні рухи відбуваються у росіян. Якщо враховувати тенденцію останнього тижня, то бачимо, що ворог знову концентрується на Запорізькій області. Причому цього разу можна сказати, що вони стягують війська з різних регіонів, і з Новоазовська та Донецька. Вони рухаються у бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка-Пологи, Токмак. Тобто ближче до лінії фронту", — зазначив Андрющенко.

За його словами, ймовірно, такі кроки окупантів спрямовані на накопичення певної кількості резервів для початку нової хвилі наступу на Запорізьку область.

"Одночасно з цим бачимо, як вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря. Це Маріупольсько-Бердянська агломерація, Приморськ, Кирилівка. Звідти вони знімають та перекидають резерви на північ Донеччини, де зараз спостерігаються найбільш запеклі бої", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Але цього буде складно досягти.

Також загарбники продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Харківською областю. Це може передвіщати майбутні наступальні операції Росії.