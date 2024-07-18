Оккупанты стягивают войска к Запорожской области — Андрющенко назвал причину

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты снова концентрируются в Запорожской области. Они стягивают войска, вероятно, для новой волны наступления.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко для "Эспрессо" в четверг, 18 июля.

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Новая волна наступления оккупантов

"Странные движения происходят у россиян. Если учитывать тенденцию последней недели, то видим, что враг снова концентрируется на Запорожской области. Причем на этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска и Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. То есть ближе к линии фронта", — отметил Андрющенко.

По его словам, вероятно, такие шаги оккупантов направлены на накопление определенного количества резервов для начала новой волны наступления на Запорожскую область.

"Одновременно с этим видим, как они снимают резервы и подразделения, которые разместили на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря. Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и перебрасывают резервы на север Донецкой области, где сейчас наблюдаются наиболее ожесточенные бои", — добавил Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Но этого будет сложно добиться.

Также захватчики продолжают диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы с Харьковской областью. Это может предвещать будущие наступательные операции России.