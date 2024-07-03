Наступ на Торецьк — у ISW розкрили плани Росії

Російський військовий з автоматом. Фото: скриншот

Російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки. Але цього буде складно досягти.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у середу, 3 липня.

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У ISW повідомляють, що російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції під Торецьком у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам зручну локацію, з якої вони можуть проводити атаки на північ у напрямку Часів Яр або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки окупанти вважають найбільш перспективним.

"Рішення атакувати під Торецьком показує, що російське командування, можливо, планує операції з більшою передбачливістю та розумінням оперативної ситуації, ніж раніше, коли російське командування наполягало на неузгоджених наступальних операціях на незв’язаних ділянках фронту", — повідомляють аналітики.

Проте, такі плани залежать від тактичних дій у районі Торецька та здатності росіян використовувати тактичні успіхи для оперативно-важливих проривів.

Аналітики розповідають, що нещодавнє просування росіян у Майорському, на схід від Торецька, дозволило росіянам створити позиції на лівому березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Це дало можливість окупантам просуватися до Часового Яру з півдня вздовж одного берега каналу.

"Якщо російські війська зможуть розвинути більший виступ у загальному районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, тоді вони нестимуть більшу загрозу для Часового Яру з півдня, доповнюючи триваючі наступальні зусилля Росії на північ від міста поблизу Калинівки", — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що загарбники продовжують наступ поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. За даними аналітиків, це свідчить про те, що російське командування залишається зацікавленим у збереженні доступу до південного флангу району Часів Яр.

Раніше ми писали, що російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Вони наразі проводять в основному фронтальні наступи великої піхоти на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька.

Також ми повідомляли, що Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.