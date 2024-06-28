Російські війська активізували наступ на Торецькому напрямку — звіт ISW

Український військовий на фронті. Фото: 33 окрема механізована бригада

Російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Вони наразі проводять в основному фронтальні наступи великої піхоти на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька і ще не здійснювали жодних значних механізованих штурмів у цьому районі.

Інформацію оприлюднили в Інституті вивчення війни (ISW) у четвер, 27 червня.

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Ситуація на Торецькому напрямку

З 18 червня російські війська активізували наступ на Торецькому напрямку (на південний захід від Часового Яру і на північний схід від Авдіївки) після загальної бездіяльності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. Аналітики ISW зазначають, що наразі існує невелика ймовірність швидкого досягнення успіху поблизу Торецька.

Відомо, що для цієї операції Російські збройні сили залучили лише обмежені сили, що свідчить про те, що вони продовжують віддавати перевагу поступовому просуванню і послідовним атакам, а не досягненню успіху завдяки швидкому маневру.

"Російські війська намагалися скористатися відновленням своїх наступальних операцій на півночі Харківської області, що змусило українські сили зосередитися на цій ділянці фронту, аби досягти успіхів у критично важливих прифронтових районах, зокрема в Донецькій області. Примітно, що останнім часом вони активізували дії на раніше неактивній ділянці фронту замість наступу на Покровському напрямку чи захоплення стратегічно важливого міста Часів Яр", — йдеться в повідомлені.

Російські війська надалі намагаються досягнути успіхів у напрямках Авдіївки та Часового Яру. Також наступальні дії російських військ на Торецькому напрямку свідчать про те, що вони не планують масштабну операцію з наступу на Костянтинівку, яка є ключовим оборонним пунктом України в Донецькій області. У квітні 2024 року росіяни досягли певних успіхів на північний захід від Авдіївки, але їхні просування значно сповільнилися.

Росіяни зосереджені на Покровському напрямку

Наразі загарбники зосереджені на просуванні до Покровська, а не на захопленні Костянтинівки. Наступальні операції на Торецькому напрямку можуть мати на меті підтримати передбачуваний наступ від Часового Яру до Костянтинівки у більш вузькій наступальній операції з захоплення міста.

"З іншого боку, російські сили можуть не мати наміру досягати значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку і сподіватися, що наступальні операції в цьому районі спричинять тиск на українські сили на більш широкому фронті в Донецькій області та сприятимуть досягненню успіхів на напрямках Часового Яру та Авдіївки", — йдеться у звіті.

Аналітики повідомляють, що ворог поки що мав обмежену бойову потужність для своїх операцій на Торецькому напрямку і йому буде важко досягти значних успіхів без підкріплень. На Торецькому напрямку діють підрозділи 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") і 1436-й і 1-й мотострілецькі полки територіальних військ РФ, що мають меншу бойову потужність порівняно з силами противника на на напрямках поблизу Часового Яру та Авдіївки.

"Торецьк за розміром приблизно такий самий, як Часів Яр, і частини бригади та двох полків, швидше за все, недостатньо для операції з захоплення міста. Прибуття або відправка російських підкріплень у цей район буде показником того, що російські війська мають намір, щоб операції на Торецькому напрямку були більш тактично значущими, ніж диверсійні", — йдеться у повідомленні.

Навіть якщо російським військам вдасться захопити Торецьк, подальше просування буде важким через відкриту місцевість і водні масиви. ISW оцінює швидкі тактичні успіхи Росії на Торецькому напрямку як малоймовірні, хоча російські війська можуть прагнути досягти поступових тактичних успіхів.

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