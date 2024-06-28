Российские войска активизировали наступление на Торецком направлении - отчет ISW

Украинский военный на фронте. Фото: 33 отдельная механизированная бригада

Российские войска сохраняют темп своих наступательных операций в Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня. Они проводят в основном фронтальные наступления большой пехоты на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка и еще не совершали никаких значительных механизированных штурмов в этом районе.

Информацию обнародовали в Институте изучения войны (ISW) в четверг, 27 июня.

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Ситуация на Торецком направлении

С 18 июня российские войска активизировали наступление на Торецком направлении (юго-западнее Часового Яра и северо-восточнее Авдеевки) после общего бездействия на этом участке фронта в течение 2024 года. Аналитики ISW отмечают, что существует небольшая вероятность быстрого достижения успеха вблизи Торецка.

Известно, что для этой операции Российские вооруженные силы привлекли лишь ограниченные силы, что свидетельствует о том, что они продолжают отдавать предпочтение постепенному продвижению и последовательным атакам, а не достижению успеха благодаря быстрому маневру.

"Российские войска пытались воспользоваться восстановлением своих наступательных операций на севере Харьковской области, что заставило украинские силы сосредоточиться на этом участке фронта, чтобы добиться успехов в критически важных прифронтовых районах, в частности в Донецкой области. В последнее время они активизировали действия на ранее неактивном участке фронта вместо наступления на Покровском направлении или захвата стратегически важного города Часов Яр» , — говорится в сообщении.

Российские войска в дальнейшем пытаются добиться успехов в направлениях Авдеевки и Часового Яра. Также наступательные действия российских войск на Торецком направлении свидетельствуют о том, что они не планируют масштабную операцию по наступлению на Константиновку, являющуюся ключевым оборонным пунктом Украины в Донецкой области. В апреле 2024 года россияне добились определенных успехов к северо-западу от Авдеевки, но их продвижение значительно замедлилось.

Россияне сосредоточены на Покровском направлении

В настоящее время захватчики сосредоточены на продвижении в Покровск, а не на захват Константиновки. Наступательные операции на Торецком направлении могут поддержать предполагаемое наступление от Часового Яра до Константиновки в более узкой наступательной операции по захвату города.

"С другой стороны, российские силы могут не намерены достигать значительных тактических успехов на Торецком направлении и надеяться, что наступательные операции в этом районе повлекут за собой давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области и будут способствовать достижению успехов на направлениях Часового Яра и Авдеевки" , — говорится в отчете.

Аналитики сообщают, что враг пока имел ограниченную боевую мощность для своих операций на Торецком направлении и ему будет трудно добиться значительных успехов без подкреплений. На Торецком направлении действуют подразделения 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") и 1436-й и 1-й мотострелковые полки территориальных войск РФ, имеющие меньшую боевую мощность по сравнению с силами противника на направлениях вблизи Часового Яра и Авдеевки.

"Торецк по размеру примерно такой же, как Часов Яр, и части бригады и двух полков, скорее всего, недостаточно для операции по захвату города. Прибытие или отправка российских подкреплений в этот район будет показателем того, что российские войска намерены, чтобы операции на Торецком направлении были более тактически значимы, чем диверсионные», — говорится в сообщении.

Даже если российским войскам удастся захватить Торецк, дальнейшее продвижение будет трудным из-за открытой местности и водных массивов. ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком направлении как маловероятные, хотя российские войска могут стремиться к постепенным тактическим успехам.

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