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Україна не хоче затяжної війни — Зеленський заявив про необхідність нового мирного плану

27 червня 2024 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Примусити Росію до миру — Зеленський заявив про потребу в новому плані
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.

Про це український лідер заявив під час пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

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План примусу Росії до миру

"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі, і це було дуже важко — зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки — працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни", — сказав Зеленський.

За словами президента, цей план повинен бути готовий протягом найближчих місяців, оскільки "ми не маємо багато часу, тому що багато людей гинуть". Він наголосив, що українці не хочуть, аби війна тривала протягом багатьох років, тому цей план має змусити російського президента Володимира Путіна до встановлення миру.

"Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", — додав український лідер.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом у Брюсселі.

Там український президент вже підписав одразу три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом загалом.

Також ми писали, що 25 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. 

Володимир Зеленський
російські війська
окупанти
війна в Україні
Росія
Саміт Миру у Швейцарії

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