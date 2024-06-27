Заставить Россию к миру – Зеленский заявил о необходимости в новом плане

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки совместного плана действий. Он должен быть сформирован на основе итогов первого Саммита мира в течение нескольких месяцев.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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"Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече и это было очень тяжело — собрать в одном месте столько стран из разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги — работать над планом по поводу каждого кризисного пункта этой войны, которую Путин принес в нашу страну", — сказал Зеленский.

По словам Президента, этот план должен быть готов в течение ближайших месяцев, поскольку "у нас нет много времени, потому что многие погибают". Он подчеркнул, что украинцы не хотят, чтобы война продолжалась многие годы, поэтому этот план должен принудить российского президента Владимира Путина к установлению мира.

"Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", — добавил украинский лидер.

Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Там украинский Президент уже подписал сразу три соглашения о безопасности, одно из которых — с Европейским Союзом в целом.

Также мы писали, что 25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.