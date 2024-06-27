Росія поповнює лави армії відловленими мігрантами — озвучено цифри

Російські окупанти на військовій техніці. Фото: росЗМІ

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що влада почала відловлювати мігрантів з нещодавно отриманим російським громадянством та відправляти їх в Україну. З 30 тисяч іноземців, яких вже піймали, 10 тисяч поїхали на фронт.

Про це повідомили росЗМІ у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Росія: полювання на мігрантів відкрито

"Ми почали реалізовувати положення Конституції і наших законів про те, що особи, які набули громадянство (РФ), мають стати на військовий облік і, в разі необхідності, взяти участь у спеціальній військовій операції", — повідомив Бастрикін.

За словами голови Слідчого комітету Росії, "понад 30 тисяч уже відловили таких, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

Третина з цієї кількості вже відправлена на територію України для участи в бойових діях.

"Нам кажуть: "Навіщо вони там потрібні, ці товариші?" Рити окопи й укріплення створювати. Для цього потрібні дійсно хороші робочі руки. Вони сьогодні поповнюють лави наших тилових підрозділів", — заявив Бастрикін.

Перспективи для мігрантів у Росії

Також Бастрикін запропонував змінити міграційну політику в Росії.

"Я вважаю, найголовніше — змінити міграційну політику Росії, точно обгрунтувати необхідність, а можливо, навіть взагалі зробити так, щоб внутрішніми ресурсами вирішити свої політичні, економічні, національні та інші проблеми", — сказав голова Слідчого комітету.

Також відомо про регулярні рейди російських правоохоронних органів на підприємства, де працюють трудові мігранти: їм виписують повістки або відразу відвозять у військові комісаріати. А тим, хто ще не має громадянства Росії, обіцяють у прискореному порядку видати російські паспорти у випадку підписання ними контракта з Міноборони.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що Росія примусово відправляє на фронт в Україну чоловіків, які відмовилися воювати. Це пов'язано з тим, що наступ на Харківську область розпочався недоукомплектованими військами.

Також на тимчасово окупованих територіях України загарбники планують із 1 листопада розсилати електронні повістки. Ситуація ускладнюється через те, що потенційні призовники їх не зможуть побачити через відсутність мобільного зв'язку.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про готовність Росії до затяжної війни, нестачу ресурсів та потребу в мобілізації.