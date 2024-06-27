Россия пополняет ряды армии отловленными мигрантами — озвучены цифры

Российские оккупанты на военной технике. Фото: росСМИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что власти начали отлавливать мигрантов с недавно полученным российским гражданством и отправлять их в Украину. Из 30 тысяч иностранцев, которых уже поймали, 10 тысяч уехали на фронт.

Об этом сообщили росСМИ в четверг, 27 июня.

Читайте также:

Россия: охота на мигрантов открыта

"Мы начали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство (РФ), должны стать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции", — сообщил Бастрыкин.

По словам главы Следственного комитета России, "больше 30 тысяч уже отловили таких, которые получили гражданство, но не желают стать на воинский учет, поставили на учет".

Треть из этого количества уже отправлена на территорию Украины для участия в боевых действиях.

"Нам говорят: "Зачем они там нужны эти товарищи?" Рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", — заявил Бастрыкин.

Перспективы для мигрантов в России

Также Бастрыкин предложил изменить миграционную политику в России.

"Я считаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а возможно, даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", — сказал глава Следственного комитета.

Также известно о регулярных рейдах российских правоохранительных органов на предприятия, где работают трудовые мигранты: им выписывают повестки или сразу отвозят в военные комиссариаты. А тем, кто еще не имеет гражданства России, обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта в случае подписания ими контракта с Минобороны.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что Россия принудительно отправляет на фронт в Украину мужчин, отказавшихся воевать. Это связано с тем, что наступление на Харьковскую область началось недоукомплектованными войсками.

Также на временно оккупированных территориях Украины захватчики планируют с 1 ноября рассылать электронные повестки. Ситуация усложняется тем, что потенциальные призывники их не смогут увидеть из-за отсутствия мобильной связи.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал о готовности России к затяжной войне, нехватке ресурсов и потребности в мобилизации.