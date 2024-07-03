Наступление на Торецк – в ISW раскрыли планы России

Российский военный с автоматом. Фото: скриншот

Российские оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. Но этого будет сложно добиться.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в среду, 3 июля.

Читайте также:

Чего ожидает Россия наступая на Торецком направлении

В ISW сообщают, что российское командование, возможно, решило усилить наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам удобную локацию, из которой они могут проводить атаки на север в направлении Часового Яр или на запад/юго-запад в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут атаки оккупанты считают наиболее перспективным.

"Решение атаковать под Торецком показывает, что российское командование возможно планирует операции с большей предусмотрительностью и пониманием оперативной ситуации, чем раньше, когда российское командование настаивало на несогласованных наступательных операциях на несвязанных участках фронта", — сообщают аналитики.

Однако такие планы зависят от тактических действий в районе Торецкая и способности россиян использовать тактические успехи для оперативно-важных прорывов.

Аналитики рассказывают, что недавнее продвижение россиян в Майорском, восточнее Торецка, позволило им создать позиции на левом берегу канала Северский Донец-Донбасс. Это также позволило оккупантам продвигаться к Часовому Яру с юга вдоль одного берега канала.

"Если российские войска смогут развить большее выступление в районе Шумы-Южное-Северное-Торецк, тогда они будут нести большую угрозу для Часового Яра с юга, дополняя продолжающиеся наступательные усилия России к северу от города вблизи Калиновки", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что захватчики продолжают наступление вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что российское командование остается заинтересованным в сохранении доступа к южному флангу района Часов Яр.

Ранее мы писали, что российские войска сохраняют темп собственных наступательных операций на Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня. Они проводят в основном фронтальные наступления большой пехоты на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка.

Также мы сообщали, что Российская Федерация мобилизует от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц . Это позволяет компенсировать потери на передовой во время войны против Украины.