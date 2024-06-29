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В ISW розповіли, скільки людей Росія мобілізує щомісяця

29 червня 2024 18:29
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Дмитро Галушка
Редактор
Мобилизация в России — сколько новобранцев в РФ
Російські новобранці сідають у потяг. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.

Про це пише New York Times у суботу, 29 червня.

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Це дає змогу компенсувати приблизно аналогічні втрати, які у травні становили приблизно по тисячі людей на день убитими та пораненими.

Оцінки російських втрат ґрунтуються на супутникових знімках, а також офіційних повідомленнях з РФ та України.

"Але такі оцінки різняться навіть усередині уряду США", — йдеться у статті.

Виходячи з приблизного паритету втрат і притоку новобранців, аналітики західних розвідок кажуть, що Росії не доведеться проводити ще одну мобілізацію цього року.

На їх думку, Москва буде здатна наступати в поточному темпі — з ймовірним перенесенням акценту бойових дій на південь та схід у найближчі тижні.

Експерти ЗСУ також зазначили, що оцінки втрат ЗСУ отримати найважче, оскільки "українські чиновники ретельно охороняють ці дані".

"Деякі офіційні особи США стверджують, що у них немає точної інформації", — йдеться у статті.

Раніше ми розповідали, що голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що влада почала відловлювати мігрантів з нещодавно отриманим російським громадянством та відправляти їх в Україну.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про готовність Росії до затяжної війни, нестачу ресурсів та потребу в мобілізації.

війна
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ISW
війна в Україні
Росія

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