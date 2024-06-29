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В ISW рассказали, сколько людей Россия мобилизует ежемесячно

29 июня 2024 18:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Мобилизация в России - сколько новобранцев в РФ
Российские новобранцы садятся в поезд. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Российская Федерация мобилизует от 25000 до 30000 новых бойцов в месяц. Это позволяет компенсировать потери на передовой во время войны против Украины.

Об этом пишет New York Times в субботу, 29 июня.

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Это позволяет компенсировать примерно аналогичные потери, которые в мае составляли примерно по тысяче человек в день убитыми и ранеными.

Оценки российских потерь основываются на спутниковых снимках, а также на официальных сообщениях из РФ и Украины.

"Но такие оценки отличаются даже внутри правительства США", — говорится в статье.

Исходя из примерного паритета потерь и притока новобранцев, аналитики западных разведок говорят, что России не придется проводить еще одну мобилизацию в этом году.

По их мнению, Москва будет способна наступать в текущем темпе с вероятным переносом акцента боевых действий на юг и восток в ближайшие недели.

Эксперты ВСУ также отметили, что оценки потерь ВСУ получить тяжелее всего, поскольку "украинские чиновники тщательно охраняют эти данные".

"Некоторые официальные лица США утверждают, что у них нет точной информации", — говорится в статье.

Ранее мы рассказывали, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что власти начали отлавливать мигрантов с недавно полученным российским гражданством и отправлять их в Украину.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал о готовности России к затяжной войне, нехватке ресурсов и потребности в мобилизации.

война
оккупанты
ISW
война в Украине
Россия

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