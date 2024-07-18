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У Нацполіції назвали кількість воєнних злочинів, які вчинили окупанти з початку вторгнення

18 липня 2024 13:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Злочини окупантів в Україні — Нацполіція розкрила страшні статистичні дані
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Національній поліції України назвали кількість злочинів, які вчинили російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення. Також ворог періодично вчиняє злочини проти дітей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у четвер, 18 липня.

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Загалом розпочато 122 129 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовими Росії та їх пособниками. Зафіксовано 106 767 випадків порушення законів та звичаїв війни. Також 9 279 проваджень за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 4 053 — за колабораційну діяльність, 261 — за державну зраду.

До того ж загарбники вчиняють злочини проти дітей. Внаслідок дій росіян загинули 561 неповнолітній українець, поранення отримали 1 462, зникли безвісти 1 966. Розшукати вдалося 29 860 дітей. Також відомо, що окупанти депортували до Росії 19 546, з яких 388 вдалося повернути додому.

З початку повномасштабного вторгнення були знайдені місця несвободи та катівень. Йдеться про 101 місце на деокупованих районах, де росіяни незаконно утримували людей. 

"101 кримінальне провадження за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства", — йдеться у повідомленні.

Злочини Росії проти України
Допис Нацполіції. Фото: t.me/UA_National_Police

Нагадаємо, російські пілоти опублікували запуск надпотужної авіаційної бомби ФАБ3000 по населеному пункту в Україні. При цьому один з льотчиків заявив, що пуск відбувся нібито по командному пункту Сил оборони.

Також військовослужбовці російської армії вчергове вчинили воєнний злочин в Україні. На лінії фронту вони розстріляли групу українських військовополонених. 

війна українці росіяни Україна окупанти військові злочини Нацполіція

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