Росіяни стратили полонених військових у Запорізькій області — відео

Росіяни розстрілюють українських військовополонених. Фото: скриншот

Військовослужбовці російської армії вчергове вчинили воєнний злочин в Україні. На лінії фронту вони розстріляли групу українських військовополонених.

Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко у Telegram, в середу, 10 липня.

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За словами Стерененка, злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії.

"На Запорізькому напрямку російські мразоти розстріляли групу українських військовополонених. За попередніми даними, злочин вчинили окупанти зі складу 70 МСП ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Волонтер додав, що якщо росіян не зупинити, то ще буде дуже багато жертв, у тому числі і серед цивільного населення.

"Якщо хтось досі шукає миру із цими виродками, то знайте — якщо їх не зупинити, то так само вони зроблять і з вами, вашими друзями, батьками та дітьми", — підсумував Стерненко.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.

Також ми писали, що українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

А генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.