ГУР ідентифікувало російських військових, які стратили полонених під Роботиним

Розстріл полонених під Роботиним — ГУР знайшло воєнних злочинців РФ
Українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram у середу, 19 червня.
Хто причетний до вбивства українських військовополонених під Роботиним
За даними ГУР, до злочину причетні російські військові, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. Ця військова частина знаходиться у місті Шале, що у Чечні.
"У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин ― розстріляли українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.
На відеоматеріалах зафіксовано, що четверо українських воїнів з піднятими руками без зброї здаються в полон, а росіяни змушують їх лягти на землю та впритул розстрілюють.
На той час 70-м мотострілецьким полком командував 33 річний підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч, позивний "Буйвол".
У розвідці зазначають, що до воєнного злочину також причетні четверо військовослужбовців того ж полку:
- капітан Нагорний Дмитро Олегович 1995 року народження ― командир 2-го батальйону;
- старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович 1997 року народження ― командир 1-ї штурмової роти;
- лейтенант Беков Заур Сергійович 1997 року народження ― командир 3-ї штурмової роти;
- старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич1999 року народження ― командир 6-ї штурмової роти.
У ГУР наголошують, що воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.
"Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових", — додали у розвідці.
Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.
А генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.
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