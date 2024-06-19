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Розстріл полонених під Роботиним — ГУР знайшло воєнних злочинців РФ

19 червня 2024 17:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ГУР ідентифікувало російських військових, які стратили полонених під Роботиним
Момент розстрілу українських військовополонених під Роботиним. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram у середу, 19 червня. 

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За даними ГУР, до злочину причетні російські військові, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. Ця військова частина знаходиться у місті Шале, що у Чечні.

Російські військові розстріляли полонених
Російські воєнні злочинці. Фото: ГУР

"У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин ― розстріляли українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.

На відеоматеріалах зафіксовано, що четверо українських воїнів з піднятими руками без зброї здаються в полон, а росіяни змушують їх лягти на землю та впритул розстрілюють.

На той час 70-м мотострілецьким полком командував 33 річний підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч, позивний "Буйвол".

У розвідці зазначають, що до воєнного злочину також причетні четверо військовослужбовців того ж полку:

  • капітан Нагорний Дмитро Олегович 1995 року народження ― командир 2-го батальйону; 
  • старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умарович 1997 року народження ― командир 1-ї штурмової роти; 
  • лейтенант Беков Заур Сергійович 1997 року народження ― командир 3-ї штурмової роти; 
  • старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич1999 року народження  ― командир 6-ї штурмової роти.

У ГУР наголошують, що воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. 

"Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти  українських військових", — додали у розвідці.

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

А генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.

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