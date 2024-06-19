ГУР идентифицировало российских военных, казнивших пленных под Роботиным

Момент расстрела украинских военнопленных под Работино. Фото: скриншот

Украинская разведка нашла военных армии России, расстрелявших военнопленных под поселком Работино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в Telegram в среду, 19 июня.

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По данным ГУР, к преступлению причастны российские военные, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Эта военная часть находится в городе Шале в Чечне.

Российские военные преступники. Фото: ГУР

"Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора России совершили очередное военное преступление — расстреляли украинских военнопленных", — говорится в сообщении.

На видеоматериалах зафиксировано, что четверо украинских воинов с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, а россияне заставляют их лечь на землю и в упор расстреливают.

В то время 70-м мотострелковым полком командовал 33-летний подполковник Абаев Юрий Маирбекович, позывной "Буйвол".

В разведке отмечают, что к военному преступлению также причастны четверо военнослужащих того же полка:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович 1995 года рождения — командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович 1997 года рождения — командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергеевич 1997 года рождения — командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич 1999 года рождения — командир 6-й штурмовой роты.

В ГУР отмечают, что военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже, в мае 2024 года.

"Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка России, во время которой один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", — добавили в разведке.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

А генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.