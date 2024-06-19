Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Расстрел пленных под Работино — ГУР нашло военных преступников РФ arrow

Расстрел пленных под Работино — ГУР нашло военных преступников РФ

19 июня 2024 17:17
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ГУР идентифицировало российских военных, казнивших пленных под Роботиным
Момент расстрела украинских военнопленных под Работино. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинская разведка нашла военных армии России, расстрелявших военнопленных под поселком Работино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в Telegram в среду, 19 июня.

Читайте также:

Кто причастен к убийству украинских военнопленных под Работино

По данным ГУР, к преступлению причастны российские военные, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Эта военная часть находится в городе Шале в Чечне.

Российские военные расстреляли пленных
Российские военные преступники. Фото: ГУР

"Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора России совершили очередное военное преступление — расстреляли украинских военнопленных", — говорится в сообщении.

На видеоматериалах зафиксировано, что четверо украинских воинов с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, а россияне заставляют их лечь на землю и в упор расстреливают.

В то время 70-м мотострелковым полком командовал 33-летний подполковник Абаев Юрий Маирбекович, позывной "Буйвол".

В разведке отмечают, что к военному преступлению также причастны четверо военнослужащих того же полка:

  • капитан Нагорный Дмитрий Олегович 1995 года рождения — командир 2-го батальона;
  • старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович 1997 года рождения — командир 1-й штурмовой роты;
  • лейтенант Беков Заур Сергеевич 1997 года рождения — командир 3-й штурмовой роты;
  • старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич 1999 года рождения — командир 6-й штурмовой роты.

В ГУР отмечают, что военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже, в мае 2024 года.

"Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка России, во время которой один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", — добавили в разведке.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

А генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.

 

Запорожская область
война в Украине
война
Россия
Украина
разведка
военные преступления
казнь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности