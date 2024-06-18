Військові РФ обезголовили українського воїна на Донеччині

Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині, — Костін
Одному з підрозділів російських військ у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін в X у вівторок, 18 червня.
Обезголовлення українського воїна
Костін зазначив, що з'явилися нові жахливі докази злочинної політики Росії, спрямованої на знищення українців.
"Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення", — йдеться у повідомленні.
За словами Генпрокурора, факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Він наголосив, що це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі.
"І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму", — зауважив Костін.
Він додав, що ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
Раніше Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.
Також Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Таку ситуацію виявили на Харківському напрямку, правоохоронці заявили про щонайменше два воєнні злочини.
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