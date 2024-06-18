Военные РФ обезглавили украинского воина в Донецкой области

Генеральный прокурор Андрей Костин. Фото: lb.ua

Одному из подразделений российских войск в Волновахском районе отдали приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в X во вторник, 18 июня.

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Костин отметил, что появились новые ужасающие доказательства преступной политики России, направленной на уничтожение украинцев.

"Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления", — говорится в сообщении.

Автомобиль сил обороны. Фото: X/Андрей Костин

По словам Генпрокурора, факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области. Он подчеркнул, что это ужасное варварство, которому не место в 21 веке.

"И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима", — отметил Костин.

Он добавил, что эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Скриншот поста Костина

Ранее Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.

Также Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту жестокого обращения российских кафиров с украинскими военнопленными. Такую ситуацию обнаружили на Харьковском направлении, правоохранители заявили по меньшей мере о двух военных преступлениях.