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Український воїн на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів, — Сирський

17 червня 2024 14:40
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На Донеччині боєць ЗСУ самостійно взяв в полон чотирьох росіян, — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українські військові демонструють мужність на всій лінії фронту. Нещодавно один із бійців самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram у понеділок, 17 червня.

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На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон чотирьох окупантів

Сирський зазначив, що на всій лінії фронту бійці ЗСУ тримають оборону і вірять в перемогу. Деякі бійці бійці отримують нагороди за проявлену мужність.

"На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ подякував також усім іншим захисникам і захисницям України, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Сирський також наголосив на тому, що армія потребує підтримки суспільства "в усіх сенсах".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Пост Сирського у Telegram. Фото: скриншот

Ми також повідомляли, що Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Також нещодавно Головнокомандувач ЗСУ відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Олександр Сирський
війна в Україні
війна
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ЗСУ

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