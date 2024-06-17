В Донецкой области боец ВСУ самостоятельно взял в плен четырех россиян, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины

Украинские военные демонстрируют мужество на всей линии фронта. Недавно один из бойцов самостоятельно взял в плен четырех оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Сырский отметил, что по всей линии фронта бойцы ВСУ держат оборону и верят в победу. Некоторые бойцы бойцы получают награды за проявленное мужество.

"В Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов. Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил всех других защитников и защитниц Украины, которые выполняют боевые задания на линии фронта.

Сырский также отметил, что армия нуждается в поддержке общества "во всех смыслах".

Пост Сырского в Telegram. Фото: скриншот

Мы также сообщали, что Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Также недавно Главнокомандующий ВСУ посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.