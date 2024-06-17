Ситуація на сході — Сирський розповів про бої на Харківщині та Донеччині

Час гратиме на нашу користь — Сирський повідомив про ситуацію на важких ділянках фронту
На сході України російська армія проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ. Незначна активність була зафіксована у Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.
Сирський розповів про ситуацію на сході
За словами Сирського, основні зусилля росіяни зосереджують на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. В районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра досі точаться бої.
"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", — каже головком.
Тому, за думкою головкома, російське командування збільшує інтенсивність та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження ЗСУ, зриву підготовки резервів та недопущення переходу до активних наступальних дій. Проте і на війні, як помітив він, бувають приємні новини.
"Днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", — пишається Сирський.
Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав ефектне відео знищення ворожої техніки українськими бійцями.
Також нещодавно головком зустрічався із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів.
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