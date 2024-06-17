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Час гратиме на нашу користь — Сирський повідомив про ситуацію на важких ділянках фронту

17 червня 2024 13:32
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Ілля Рябінін
редактор
Ситуація на сході — Сирський розповів про бої на Харківщині та Донеччині
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На сході України російська армія проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ. Незначна активність була зафіксована у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. 

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За словами Сирського, основні зусилля росіяни зосереджують на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. В районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра досі точаться бої.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", — каже головком.

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Олександр Сирський на військовій нараді. Колаж: Telegram Олександра Сирського

Тому, за думкою головкома, російське командування збільшує інтенсивність та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження ЗСУ, зриву підготовки резервів та недопущення переходу до активних наступальних дій. Проте і на війні, як помітив він, бувають приємні новини.

"Днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", — пишається Сирський. 

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Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав ефектне відео знищення ворожої техніки українськими бійцями.

Також нещодавно головком зустрічався із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів.

Олександр Сирський
Україна
Донецька область
російські війська
Харківська область
війна в Україні
ЗСУ

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