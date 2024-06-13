Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео знищення техніки росіян

Російська військова техніка під прицілом українського дрона. Фото: Telegram Сирського

Під приціл українських операторів дронів потрапила російська військова техніка. На відео можна побачити, як за допомогою БпЛа збройні сили нищать танки, БТРи та іншу техніку окупантів.

Відповідне відео виклав у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 13 червня.

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Сирський в черговий раз опублікував ефектне відео, де наші бійці нищать техніку окупантів.

На цьому відео можна побачити, як українські оператори успішно влучають дронами у техніку росіян.

"Окупанти не знатимуть спокою допоки вони на українській землі. Про це подбають українські захисники", — написав Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.

Головнокомандувач у черговий раз показав відео, як наші захисники нищать військову техніку ворога на фронті.