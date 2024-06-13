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Сирський показав ефектне відео знищення ворожої техніки українськими бійцями

13 червня 2024 08:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео знищення техніки росіян
Російська військова техніка під прицілом українського дрона. Фото: Telegram Сирського
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Під приціл українських операторів дронів потрапила російська військова техніка. На відео можна побачити, як за допомогою БпЛа збройні сили нищать танки, БТРи та іншу техніку окупантів.

Відповідне відео виклав у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 13 червня.

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Відео знищення російської техніки

Сирський в черговий раз опублікував ефектне відео, де наші бійці нищать техніку окупантів.

На цьому відео можна побачити, як українські оператори успішно влучають дронами у техніку росіян.

"Окупанти не знатимуть спокою допоки вони на українській землі. Про це подбають українські захисники", —  написав Сирський. 

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.

Головнокомандувач у черговий раз показав відео, як наші захисники нищать військову техніку ворога на фронті. 

Сирський
війна в Україні
дрони
військова техніка
Україна
окупанти
ЗСУ
FPV-дрони

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