Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения техники россиян

Сырский показал эффектное видео уничтожение вражеской техники украинскими бойцами
Под прицел украинских операторов дронов попала российская военная техника. На видео можно увидеть, как с помощью БпЛа вооруженные силы уничтожают танки, БТРы и другую технику оккупантов.
Соответствующее видео выложил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 13 июня.
Видео уничтожения российской техники
Сырский в очередной раз опубликовал эффектное видео, где наши бойцы уничтожают технику оккупантов.
На этом видео можно увидеть, как украинские операторы успешно попадают дронами в технику россиян.
"Оккупанты не будут знать покоя, пока они на украинской земле. Об этом позаботятся украинские защитники", — написал Сырский.
Напомним, ранее Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовом Яру Донецкой области.
Главнокомандующий в очередной раз показал видео, как наши защитники уничтожают военную технику врага на фронте.
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