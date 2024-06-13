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Сырский показал эффектное видео уничтожение вражеской техники украинскими бойцами

13 июня 2024 08:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео уничтожения техники россиян
Российская военная техника под прицелом украинского дрона. Фото: Telegram Сырского
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Под прицел украинских операторов дронов попала российская военная техника. На видео можно увидеть, как с помощью БпЛа вооруженные силы уничтожают танки, БТРы и другую технику оккупантов.

Соответствующее видео выложил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 13 июня.

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Видео уничтожения российской техники

Сырский в очередной раз опубликовал эффектное видео, где наши бойцы уничтожают технику оккупантов.

На этом видео можно увидеть, как украинские операторы успешно попадают дронами в технику россиян.

"Оккупанты не будут знать покоя, пока они на украинской земле. Об этом позаботятся украинские защитники", — написал Сырский.

Напомним, ранее Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовом Яру Донецкой области.

Главнокомандующий в очередной раз показал видео, как наши защитники уничтожают военную технику врага на фронте.

Сирский
война в Украине
дроны
военная техника
Украина
оккупанты
ВСУ
FPV-дроны

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