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Время будет играть в нашу пользу — Сырский сообщил о ситуации на тяжелых участках фронта

17 июня 2024 13:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация на востоке — Сырский рассказал о боях в Харьковской и Донецкой областях
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис Президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На востоке Украины российская армия проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск. Незначительная активность была отмечена в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

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По словам Сырского, основные усилия россияне сосредотачивают на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. В районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра до сих пор идут бои.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытие первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", — говорит главком.

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Александр Сырский на военном совещании. Коллаж: Telegram Александра Сырского

По мнению главкома, российское командование увеличивает интенсивность и расширение географии боевых действий с целью максимального истощения ВСУ, срыва подготовки резервов и недопущения перехода к активным наступательным действиям. Однако и на войне, как он заметил, бывают приятные новости.

"На днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов. Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает на то, чтобы отметить это соответствующей наградой", — гордится Сырский.

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Скриншот поста Сырского

Напомним, ранее Александр Сырский показал эффектное видео уничтожения вражеской техники украинскими бойцами.

Также недавно главком встречался с командирами армии и заявил, что скоро в армии состоится модернизация определенных родов.

Александр Сырский
Украина
Донецкая область
российские войска
Харьковская область
война в Украине
ВСУ

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